Es kommt frischer Wind in den Dauer-Beef zwischen Fischhändler Verleihnix und Schmied Automatix. Visusversus will bei Verleihnix Fisch mit wertvollen Spurenelementen kaufen. Da geht Automatix gleich steil: „Frisch? Ha ha! Die haben das Meer so lange nicht gesehen, wenn die aufwachen würden, bräuchten die erst mal Schwimmunterricht!“ Und versprochen, die Fisch-Witze gehen noch weiter!