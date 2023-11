Neuendorf über Adeyemi: Trainer entscheiden über Folgen

Mehr zum Thema

Auto stürzt von A3 in Fluss: Fahrer tot Ein Autofahrer ist am Freitag von der A3 nahe Köln in einen Fluss gestürzt und gestorben. Seine 22 Jahre alte Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Nach Angaben der Polizei war der Wagen in Höhe des Rastplatzes Sülztal plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto durchbrach die Leitplanke, fiel in den Fluss Sülz und blieb dort auf dem Dach liegen.

Land eröffnet Notunterkunft für Flüchtlinge in Kölner Messe Das Land will ab 1. Dezember eine Flüchtlings-Notunterkunft in der Messe Köln-Deutz errichten. Laut der zuständigen Bezirksregierung soll die Messehalle 11.1 bis zu 800 Menschen beherbergen. Die Unterkunft sei bis Mitte Januar geplant und solle insbesondere als Überlaufeinrichtung dienen. Der Kölner Stadt-Anzeiger hatte zuvor über die Pläne berichtet.

RTL