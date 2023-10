Neue Züge und mehr Fahrten für den Franken-Thüringen-Express

Mehr zum Thema

Ost-Länder fordern weitere Investitionen in Wissenschaft Ostdeutschland fordert vom Bund weitere Investitionen in Forschung und Entwicklung. Auf einer Sonderkonferenz der ostdeutschen Länderchefs am Donnerstag in Berlin wurden als Beispiele für zukunftsträchtige Schlüsseltechnologien die Mikroelektronik und Nanoelektronik, Künstliche Intelligenz und Quantentechnologien genannt. Bei der Forschungs- und Technologieförderung dürfe es keinesfalls zu einer Kürzung der Bundesmittel oder einem Rückzug des Bundes bei bestehenden Programmen kommen. Förderverfahren sollten bürokratiearm und digital konzipiert sein.

Polizei überwältigt Mann bei Einsatz wegen häuslicher Gewalt Bei einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt in Pößneck hat ein 24 Jahre alter Mann Polizisten und weitere Menschen mit einer Machete bedroht. Der Mann sei bei dem Vorfall am Mittwoch von den Einsatzkräften überwältigt und vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Den Angaben zufolge hatte der angetrunkene Mann sich zuvor mit dem Buschmesser ins Badezimmer begeben und war nicht mehr herausgekommen. Er wurde nach der Festnahme einem Arzt vorgestellt, ein Atemalkoholtest ergab 1,5 Promille. Die Nacht verbrachte er in Polizeigewahrsam, nach Rücksprache mit einem Richter sei er am Donnerstag wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen.