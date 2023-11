Neue Zahlen zur Arbeitslosigkeit im Saarland

Mehr zum Thema

Neue Zahlen zum Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit stellt am Donnerstag (10.00) die neuen Zahlen zur Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz vor. Im September waren in dem Bundesland 112.300 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, das waren 2900 Menschen weniger als noch im August. Die Arbeitslosenquote lag im September bei 5,0 Prozent nach 5,1 Prozent im August. Die sonst übliche Herbstbelebung am Arbeitsmarkt fiel allerdings auch in Rheinland-Pfalz wegen der trüben Konjunkturentwicklung etwas schwächer aus.