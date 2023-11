Neue Wege bei Suchtprävention: Schau mit Urin-Kunstwerk

Mehr zum Thema

CDU will Stopp von Landesprogrammen für Geflüchtete Die oppositionelle CDU-Fraktion hat von der Landesregierung verlangt, freiwillige Thüringer Landesaufnahmeprogramme für Geflüchtete zu beenden. Das würde zu einer Entlastung der Kommunen führen, die vielfach an der Belastungsgrenze bei der Unterbringung von Menschen aus dem Ausland seien, erklärte der migrationspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Stefan Schard, am Freitag im Landtag in Erfurt. Zudem sollten Menschen mit geringer Bleibeperspektive gar nicht erst auf die Kommunen verteilt werden.

