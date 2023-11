Neue Web-App mit Wasserstandsvorhersage für Schifffahrt

Mehr zum Thema

Landesweite Proteste an Hochschulen für bessere Bezahlung Für eine bessere Bezahlung und faire Arbeitsbedingungen haben am Montag Beschäftigte an mehreren Hochschulstandorten in Rheinland-Pfalz und im Saarland ihre Arbeit niedergelegt. Mit Kundgebungen an über 70 Universitäten forderte die streikende Gemeinschaft am bundesweiten Hochschulaktionstag die Einführung eines Tarifvertrags für potenzielle Nachwuchswissenschaftler.