Neue Steuerschätzung: keine Veränderungen für Berlin

BR Volleys bieten „Volleyball-Spektakel“ zum Saisonauftakt Es war ein gelungener Auftakt für die Berlin Volleys in die 50. Spielzeit der Volleyball-Bundesliga. Was war das für ein Volleyball-Spektakel! Diese Saisoneröffnung war genau die richtige, um Volleyball in Deutschland nach der erfolgreichen Olympia-Qualifikation im Spotlight zu halten, sagte der neue Trainer des Titelverteidigers, Joel Banks, nach dem 3:1-Erfolg am Freitag gegen die Grizzlys Giesen. Es hat mir riesige Freude bereitet, vor dieser Kulisse mein erstes Match zu coachen. Beide Seiten haben großartig gekämpft, aufgeschlagen und abgewehrt.