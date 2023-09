Neue Leitung für Festival „Güldener Herbst“

Mehr zum Thema

Rot-Rot-Grün: Steuersenkung mit AfD-Stimmen vor Gericht In Thüringen beschloss die Opposition eine Senkung der Grunderwerbssteuer - auf Initiative der CDU und mit Hilfe der AfD. Von Anfang an führte die rot-rot-grüne Landesregierung rechtliche Bedenken an. Nun soll der Verfassungsgerichtshof entscheiden.