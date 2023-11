Neue Hoffnung für ICE-Bahnhof am Münchner Flughafen

Mehr zum Thema

Israel-Flagge mit Eiern beworfen: Jugendliche in Gewahrsam Zwei Jugendliche sollen in Mittelfranken eine Israel-Flagge an einem Wohnhaus mit Eiern beworfen haben. Ein 48-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Neuendettelsau (Landkreis Ansbach) hatte die beiden 15-Jährigen am Dienstagabend beobachtet, wie sie Eier auf die Flagge warfen, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte.

Drogen und Falschgeld bei Polizeikontrolle beschlagnahmt Bei einer Polizeikontrolle in Oberbayern haben die Beamten einen Autofahrer mit allerhand illegaler Fracht geschnappt. Bei der Kontrolle in Grassau (Landkreis Traunstein) fanden die Polizisten am Dienstag 2,5 Kilogramm Ecstasy in Tablettenform und eine Vielzahl von verschreibungspflichtigen Medikamenten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Drogen und Medikamente wurden beschlagnahmt. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein und nahe des Fahrersitzes ein Messer griffbereit liegen hatte.