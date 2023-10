Neue Hochrechnungen: AfD rückt in Bayern auf Platz zwei

Mehr zum Thema

CSU-Vize Weber: Freie Wähler sind „unmittelbare Konkurrenz“ Nach Ansicht von CSU-Vize Manfred Weber sind die Freien Wähler für seine Partei eine unmittelbare Konkurrenz im bürgerlichen Lager. Man dürfe die Freien Wähler auch in den Koalitionsverhandlungen nicht mehr ausschließlich mit Samthandschuhen anfassen, sagte Weber nach der Landtagswahl in Bayern am Sonntagabend.

Linke will als außerparlamentarische Opposition arbeiten Nach dem verpassten Einzug in den bayerischen Landtag will die Linke als außerparlamentarische Opposition weiterarbeiten. Spitzenkandidatin Adelheid Rupp bedankte sich am Sonntag bei den Wählern: Ihr Vertrauen zeigt uns ganz deutlich, dass es bei vielen Menschen das Bedürfnis nach einer politischen Kraft gibt, die soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt stellt. Landessprecherin Kathrin Flach Gomez bedankte sich zusätzlich auch bei den Bündnispartnern, der mut-Partei und Die Urbane, sowie allen Wahlkämpfern.