Neue Geschäftsordnung: Rednerreihenfolge kann sich ändern

Hoeneß mit Sonderlob für Tuchel: Transfers im Winter möglich Uli Hoeneß hat Trainer Thomas Tuchel für dessen bisherige Arbeit beim FC Bayern München ein Sonderlob ausgesprochen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat vor allem der Trainer hier einen super Job gemacht, dass er mit einem kleinen Kader so weit oben steht, sagte der Ehrenpräsident am Montag im Rahmen einer Benefizveranstaltung des Fußball-Rekordmeisters. Zuvor hatte Tuchel mehrfach den aus seiner Sicht dünnen Kader der Münchner thematisiert. Ich muss sagen, das ist die Qualität eines Trainers, mit einem kleinen Kader so weit oben zu stehen, lobte der 71-jährige Hoeneß mit einem Schmunzeln.