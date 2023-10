Neue Führung beim Handball-Bundesligisten MT Melsungen

Mehr zum Thema

Preisverleihung an palästinensische Autorin verschoben Die palästinensische Autorin Adania Shibli wird nach dpa-Informationen nicht wie vorgesehen auf der Frankfurter Buchmesse geehrt. Sie sollte am 20. Oktober mit dem Liberaturpreis des Vereins Litprom ausgezeichnet werden, einer Auszeichnung für Autorinnen aus dem Globalen Süden. Ihr Roman Eine Nebensache war von der Kritik hoch gelobt, aber auch wegen angeblich antisemitischer Klischees kritisiert worden.