Neue Förderung für Projekte in Grenzregion Sachsen-Polen

Freistaat unterstützt Landkreis Görlitz mit 40 Millionen Die Landesdirektion Sachsen stellt dem vor der Zahlungsunfähigkeit stehenden Landkreis Görlitz 40 Millionen Euro zur Verfügung. Mit der sogenannten Bedarfszuweisung sollen außergewöhnliche Belastungen im Haushaltsvollzug des Landkreises überwunden werden, wie die Landesdirektion am Dienstag mitteilte. Görlitz hat nach Angaben einer Sprecherin als einziger Landkreis im Freistaat bislang keinen Haushalt für die Jahre 2023 und 2024 aufgestellt. Die Kommune kann das Geld in diesem und im kommenden Jahr in Teilzahlungen abrufen.