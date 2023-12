Neue Besuchsregelung an den Krankenhäusern in Halle

Mehr zum Thema

Prozess gegen Halle-Attentäter ab 25. Januar Der Prozess gegen Halle-Attentäter wegen der Geiselnahme im Gefängnis in Burg beginnt am 25. Januar 2024. Die Anklage sei zugelassen, das Hauptverfahren eröffnet, teilte das Landgericht Stendal am Montag mit. Der Prozess soll in einem besonders gesicherten Saal am Landgericht Magdeburg stattfinden.