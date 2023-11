Neue Autobahn-Rastanlage bei Coburg kommt: Baubeginn 2025

Mehr zum Thema

Dynamo Dresden feiert deutlichen Sieg in Köln Dynamo Dresden bleibt klarer Tabellenführer der 3. Fußball-Liga. Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang gewann am Freitag bei Viktoria Köln mit 5:1 (3:0). Für Dynamo trafen dreimal Stefan Kutschke (17./Handelfmeter, 45.+4/Foulelfmeter und 86.), Niklas Hauptmann (32.) und Robin Meißner (83.). Für die Gastgeber war einzig Donny Bogicevic (55.) erfolgreich.