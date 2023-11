Neue Ansätze nach Mord an 13-Jähriger in 1981 vorgestellt

Mehr zum Thema

„GQ“: Louis Hofmann gehört zu den „Männern des Jahres“ Der mit Netflix-Serien weltbekannt gewordene Schauspieler Louis Hofmann (Alles Licht, das wir nicht sehen) gehört für die deutsche Ausgabe des Stil-Magazins GQ zu den Männern des Jahres. Der 26-Jährige erhalte den Award als Actor of the Year, teilte das in München erscheinende Magazin am Mittwoch mit. Seit seinem internationalen Durchbruch mit der Serie «Dark zählt Hofmann auch im Ausland zu den gefragtesten deutschen Schauspielern seiner Generation.» Die GQ-Awards finden am 30. November als Dinnergala in Berlin statt.

Zügige Einigung bei Krankenhausreform: Hoffnungen gedämpft Kurz vor dem Treffen von Bund und Ländern zur Krankenhausreform dämpft Bayern Hoffnungen auf eine zügige Einigung. Der überarbeitete Gesetzentwurf des Bundesgesundheitsministeriums sei reine Kosmetik, sagte Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in München. Am Donnerstag wollen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern in Berlin über die geplante Gesetzesnovelle beraten.

