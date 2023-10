Neue Anlaufstelle für Opfer von Jugendgewalt in Halle

Mehr zum Thema

Mann von Betrügern beinahe um Goldunzen betrogen Ein 71 Jahre alter Mann aus Haldensleben (Landkreis Börde) ist von Betrügern beinahe um eine große Menge Goldunzen gebracht worden. Am Telefon wurde dem Mann am Donnerstag gesagt, dass sein Sohn einen Verkehrsunfall im Ausland verursacht habe, bei dem eine Frau ums Leben gekommen sein soll, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nur durch Hinterlegung einer Kaution im Amtsgericht Magdeburg - auch in Form von Wertmetallen - könne sein Sohn wieder entlassen werden und zurück nach Deutschland reisen.