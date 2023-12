Neue Abteilung für Bevölkerungsschutz beginnt mit der Arbeit

Mehr zum Thema

Sänger Sasha krank: Konzert in Hamburg verschoben Fans des Pop-Sängers Sasha können sich auf Nachholtermine für krankheitsbedingt abgesagte Konzerte freuen, müssen aber auf einige Stationen der Tour verzichten. Für zehn der ursprünglich für Dezember geplanten Konzerte wurde ein Ersatztermin im Mai gefunden, wie die Agentur Semmel Concerts Entertainment am Freitag in Köln mitteilte. Die Auftritte in Erfurt, Siegen und Würzburg müssten leider ersatzlos gestrichen werden, hieß es. Es sei kein adäquater Ersatz gefunden worden. Das Konzert in der Barclays Arena soll am 16. Mai nachgeholt werden.

Zwei Schiffe stoßen auf dem Nord-Ostsee-Kanal zusammen Zwei entgegenkommende Frachtschiffe sind auf dem Nord-Ostsee-Kanal kollidiert. Der Zusammenstoß ereignete sich am Donnerstagmorgen bei einem Wechsel des Kanallotsen an Bord der Fri Sea in der Nähe von Schülp bei Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde), wie die Polizei am Freitag mitteilte.