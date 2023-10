Neubrandenburg: Kinderbande verprügelt 13-Jährige

Brutale Kinder, gleichgültige Erwachsene – traurige Realität in Deutschland.

Ein neuer Fall von Jugendgewalt in Neubrandenburg erschüttert nicht nur die Mutter des 13-jährigen Opfers. Mehrer Kinder im Alter von 11 bis 13 locken ein Mädchen in eine Falle, drangsalieren sie und filmen ihre Taten auch noch mit dem Handy, um fiese Angebervideos zu posten. Besonders unglaublich: obwohl das Opfer vorbeikommende Erwachsene um Hilfe bittet, schreitet niemand ein. Was die Mutter des Kindes und die Polizei zu dem Vorfall sagen – in unserem Video.