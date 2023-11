Neubau der Martini-Klinik: 2500 Prostata-OPs pro Jahr

Mehr zum Thema

Marien-Krankenhaus Lübeck wird Alten-und Pflegeheim Das Alten- und Pflegeheim Caritashaus Simeon in der Lübecker Altstadt soll in das leerstehende Gebäude des Marien-Krankenhauses einziehen. Das teilte das Erzbistum Hamburg am Mittwoch mit. Außerdem solle in dem ehemaligen Krankenhaus ein rund 400 Quadratmeter großes Zentrum für ambulante Operationen entstehen. Mit der Vermietung an Caritas und Ärzte stehe das Haus auch nach der Schließung des Marien-Krankenhauses weiter ganz im Zeichen der Versorgung kranker Menschen, sagt der Verwaltungsdirektor des Erzbistums Hamburg, Alexander Becker. Das katholische Marien-Krankenhaus war wegen zu hoher Kosten geschlossen worden.

Neue Abteilung für Bevölkerungsschutz startet In einer neuen Abteilung des Innenministeriums sollen sich ab Dezember 15 Mitarbeitende um den Bevölkerungsschutz in Schleswig-Holstein kümmern. Wir werden jetzt zeitnah die ersten Ausschreibungsverfahren beginnen, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Mittwoch. Die neuen Stellen sollen nach und nach besetzt werden. Sie sprach von einem großen Schritt bei der Verbesserung des Bevölkerungsschutzes.