Nelly Köhler ist Dresdens 29. Stollenmädchen

Prognose: Steigende Schülerzahlen in Sachsen bis 2026 Das Thema Lehrermangel an den Schulen ist ein Dauerbrenner im Land. Prognosen zu Schülerzahlen sollen helfen, den Bedarf einzuschätzen. Die Entwicklung ist von Region zu Region verschieden.

Inflationsrate in Sachsen bleibt über Marke von fünf Prozent Die Inflationsrate in Sachsen bleibt über der Fünf-Prozent-Marke. Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte, lag die Jahresteuerung im September nach vorläufigen Daten bei 5,4 Prozent, war damit aber deutlich niedriger als im Vormonat - im August waren es noch 6,8 Prozent gewesen. Im Monatsvergleich von August auf September stiegen die Verbraucherpreise nach den vorläufigen Daten um 0,3 Prozent.