Nebel, Schauer und leichter Frost im Norden erwartet

Mehr zum Thema

Hamburger Messehalle nimmt rund 470 Geflüchtete auf In einer Hamburger Messehalle werden von Montag an bis zu 470 Geflüchtete untergebracht. Die vorübergehende Unterkunft wird der Sozialbehörde zufolge bis Ende Januar von asylsuchenden Alleinreisenden sowie Familien belegt werden. Mit der Nutzung der Messehalle soll vor allem das Ankunftszentrum der Stadt entlastet werden. Bereits 2015 war eine Messehalle als Not-Erstaufnahme genutzt worden, 2022 wurden dort Menschen aus der Ukraine untergebracht. Im vergangenen Jahr hatten sich fast 54.000 Menschen aus der Ukraine sowie Asyl- und Schutzsuchende aus anderen Ländern in Hamburg registrieren lassen. Bis August 2023 waren es bislang etwa 17.000 Menschen.

Hamburger Bankier Olearius äußert sich im Cum-Ex-Prozess Im Cum-Ex-Prozess gegen den Hamburger Bankier Christian Olearius vor dem Bonner Landgericht will der Angeklagte am Montag (10 Uhr) eine persönliche Erklärung abgeben. Diese werde umfangreich sein, sagte sein Sprecher im Vorfeld des Verhandlungstages. In dem Prozess, der Ende September losgegangen war, hatten sich bereits die vier Verteidiger des 81-Jährigen zu Wort gemeldet und die Vorwürfe der besonders schweren Steuerhinterziehung in 14 Fällen zurückgewiesen. Nach Berechnung der Staatsanwaltschaft entstand bei den Taten, die sich im Kern auf den Zeitraum 2006 bis 2011 beziehen, ein Steuerschaden von 280 Millionen Euro (Aktenzeichen 63 KLs 1/229).