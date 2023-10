NDR trauert um früheren Intendanten Peter Schiwy

Peter Schiwy, früherer Intendant des Norddeutschen Rundfunks (NDR), ist tot. Der Jurist, der von Mitte 1987 bis Anfang 1991 an der Spitze des Senders gestanden hatte, starb am vorigen Donnerstag (28. September) im Alter von 87 Jahren, wie der NDR am Montag in Hamburg mitteilte.

NDR-Intendant Joachim Knuth würdigte Schiwys Verdienste in der Zeit des entstehenden dualen Systems mit öffentlich-rechtlichen und privaten Anbietern: Er hat den Wandel unseres Hauses in dieser Zeit maßgeblich mitgestaltet und die Herausforderungen für den NDR in der zweiten Hälfte der 80er Jahre konsequent angenommen, sagte Knuth laut NDR-Mitteilung. Besonderer Ausdruck hierfür war die von Peter Schiwy verantwortete Hörfunkreform 1989, die eine klare Profilierung der Hörfunkprogramme umfasste.