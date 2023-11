Nazi-Pogrome gegen Juden vor 85 Jahren: Gedenken im Land

In Thüringen wird am heutigen Donnerstag an die antisemitischen Pogrome der Nationalsozialisten vor 85 Jahren erinnert. In Erfurt ist eine Gedenkveranstaltung auf dem jüdischen Friedhof geplant, in Jena eine Kranzniederlegung vor dem Westbahnhof, in Altenburg sollen Stolpersteine für Opfer des Holocaust verlegt werden. In Eisenach und Gera wird an den Standorten der in der Pogromnacht zerstörten Synagogen an die Opfer der Terrorwelle erinnert. Auch eine Website mit einer Gesamtübersicht über die antijüdischen Ausschreitungen in der Pogromnacht in Thüringen soll freigeschaltet werden.

In der Nacht vom 9. zum 10. November 1938 brannten die Nazis deutschlandweit Synagogen nieder, misshandelten Jüdinnen und Juden, verwüsteten ihre Wohnungen und Geschäfte. An der Gewaltwelle beteiligten sich nicht nur organisierte Nazi-Trupps, sondern auch viele sogenannte normale Bürger. Mehr als 1300 Menschen verloren ihr Leben, 30 000 Menschen wurden in Konzentrationslager verschleppt. Die Pogromnacht war der Auftakt für die systematische Vernichtung der jüdischen Bevölkerung im Nationalsozialismus.