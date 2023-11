Navid Kermani erhält den Thomas-Mann-Preis 2024

Mehr zum Thema

„Reichsbürger“ wollen sich in Schwaben treffen Zu einem Zukunftskongress wollen sich Reichsbürger von Freitag an in Schwaben treffen. Geplant sei die Veranstaltung in einer Gaststätte in Wemding (Landkreis Donau-Ries) nahe der Grenze zu Baden-Württemberg, bestätigte ein Polizeisprecher. Die Polizei hat die aktuelle Lage und Entwicklung dieser Veranstaltung natürlich genau im Blick. Sofern es die Lage erfordere, werde man auch vor Ort Präsenz zeigen. Zuerst hatte die Augsburger Allgemeine über das geplante Treffen berichtet.