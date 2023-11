Naturkosmetik stark reduziert: Die besten Deals

Wer auf Naturkosmetik setzt, sollte trotzdem genau hinschauen. Das gilt vor allem für jene, die sehr sensible Haut oder sogar eine Hauterkrankung wie Akne oder Rosazea haben. Denn in vielen Naturkosmetik-Produkten sind Duftstoffe und Alkohol drin. Das kann unter Umständen problematisch werden. In solchen Fällen sollte man auf diese Inhaltsstoffe besser verzichten und am besten zu Produkten greifen, die speziell für empfindliche Haut geeignet sind.