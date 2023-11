Nationalspieler Werner bei RB Leipzig wieder verletzt

Mehr zum Thema

Mehr Haushalte in Thüringen beziehen Wohngeld Mehr Haushalte als ein Jahr zuvor haben in Thüringen im Jahr 2022 Wohngeld bezogen. Der Anteil der Wohngeldhaushalte an allen Privathaushalten stieg damit von 1,8 Prozent im Jahre 2021 auf 2,1 Prozent an, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Freitag mitteilte. Das ergab eine Auswertung des Mikrozensus von 2022.

Auto fährt auf A4 auf Sattelzug auf: Fahrer tödlich verletzt Ein 24-jähriger Autofahrer ist bei einem Auffahrunfall auf der A4 zwischen Magdala (Kreis Weimarer Land) und Bucha (Saale-Holzland-Kreis) tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hielt der 60-jährige Fahrer eines Sattelzugs in der Nacht auf Freitag wegen eines Staus an. Daraufhin fuhr der 24-Jährige mit seinem Auto mutmaßlich ungebremst auf den Sattelzug auf. Er erlag seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort. Der Fahrer des Sattelzuges erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde ambulant versorgt. Zuvor hatte der MDR darüber berichtet.