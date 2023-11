Nationalpark Sächsische Schweiz saniert Löschwasserteiche

Mehr zum Thema

Windig-böiges Herbstwetter in Sachsen Dresden (dpa/sn) Auf windig bis böiges Herbstwetter müssen sich die Menschen in Sachsen am Donnerstag einstellen. Nach einem freundlichen Start in den Tag ziehen Wolken auf, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Ab Mittag wird es zeitweise regnerisch bei bis zu 14 Grad, im Bergland bis zu 9 Grad. Es weht ein frischer bis böiger Wind und auf den Erzgebirgsgipfeln und in Ostsachsen starke bis stürmische Böen.

Frau mit 3,16 Promille am Steuer erwischt Eine Autofahrerin ist im Landkreis Zwickau mit 3,16 Promille unterwegs gewesen. Ein Atemalkoholtest ergab diesen Wert, wie die Polizei mitteilte. Die 47-Jährige war den Angaben zufolge am Mittwoch auf einem Parkplatz in Hohenstein-Ernstthal umhergefahren; ein Zeuge gab der Polizei einen Hinweis. Die Frau ist ihren Führerschein erst einmal los. Außerdem leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein. Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung kann eine Konzentration von mehr als drei Promille lebensbedrohlich bis tödlich sein.