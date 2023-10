Nationalpark Harz: Schutzgebiet wichtig für Daseinsvorsorge

Mehr zum Thema

Vier Verletzte bei Gießerei-Brand im Saale-Holzland-Kreis Flammen schlagen in der Nacht durchs Dach, fast 200 Einsatzkräfte versuchen ihrer Herr zu werden: Ein Feuer wütet in einer Gießerei im Saale-Holzland-Kreis. Vier Menschen werden verletzt. Der Brand könnte noch weitere Folgen haben.