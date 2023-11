Nationalpark Harz: Schnee reicht nicht überall

Mehr zum Thema

Illegale Finanzen: Durchsuchungen in Reichsbürgerszene Bei Ermittlungen gegen sogenannte Reichsbürger hat die Polizei Immobilien in mehreren Bundesländern durchsucht. Die Beschuldigten sollen illegal eine Krankenkasse sowie Bankgeschäfte betrieben haben.

Neue Synagoge in Magdeburg fertiggestellt Mehr als zwei Jahrzehnte lang bemühte sich ein Verein um den Neubau einer Synagoge in der Magdeburger Innenstadt. Trotz zahlreicher Herausforderungen ist das Gebäude wie geplant vor Jahresende fertig - nur die Heilige Schrift fehlt noch.

RTL