Nationalpark Harz: Erste Loipen gespurt

Urteil wegen versuchter Steuerhinterziehung in Millionenhöhe Wegen der versuchten Hinterziehung von Steuern in Höhe von mehr als 55 Millionen Euro hat das Landgericht Oldenburg eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verhängt. Das Urteil wurde am Dienstag gegen einen Mann gesprochen, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Die verurteilte Person bezeichne sich selbst als Frau. (Aktenzeichen 2 KLs 45/23)