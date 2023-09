Nationalcoach Gislason: Kiel und Magdeburg bleiben Favoriten

Mehr zum Thema

Sachsen und Sachsen-Anhalt fordern Schutz für Solarindustrie Angesichts einer erhöhten Zahl von günstigen chinesischen Solarmodulen auf europäischen Markt haben die Energieminister von Sachsen und Sachsen-Anhalt schnelle Schutzmaßnahmen der EU gefordert. Die Solarindustrie in der Region sei akut in Gefahr, sagte Sachsens Energieminister Wolfram Günther (Grüne). Und damit die europäische Solarindustrie, denn in unseren Bundesländern konzentrieren sich die wichtigsten Unternehmen in der EU. Bis Jahresende würden in den europäischen Häfen und Hallen doppelt so viele Solarmodule lagern, wie in der EU im letzten Jahr zugebaut worden seien. China führt eine heftige Dumping-Attacke gegen uns, sagte Günther.