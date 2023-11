Nasskaltes Wetter in NRW hält an - Neuschnee in Höhenlagen

Das nasskalte Wetter hält in Nordrhein-Westfalen an. Am Montagvormittag seien oberhalb von 300 bis 400 Metern weitere Schneefälle zu erwarten, in tieferen Lagen Regen oder Schneeregen, teilte der Deutsche Wetterdienst am Montagmorgen mit.

Östlich des Rheins seien in den Mittelgebirgen 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee zu erwarten, im Oberbergischen Land sogar 20 Zentimeter.

In den Niederungen des Niederrheins und im Rheinland sowie im westlichen Münsterland bringt bis Dienstagfrüh Dauerregen örtlich bis zu 35 Liter Wasser pro Quadratmeter. Im Bergland bleibt es weiter frostig.