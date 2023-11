Nasser Hang rutscht auf Bahngleise: Strecke gesperrt

Mehr zum Thema

Warnstreik bei der Bahn: Ausfälle auch im Regionalverkehr Der Warnstreik bei der Bahn hat für Nordrhein-Westfalen enorme Folgen: In vielen Regionen wird kein einziger Zug mehr fahren. Doch mit einem Notfahrplan will das Unternehmen zumindest einige Fahrgäste ans Ziel bringen.