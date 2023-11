Narren feiern die 11: Närrisches Grundgesetz wird verlesen

Die Fastnachtshochburg Mainz feiert an diesem Samstag (11.11 Uhr) den Auftakt in die fünfte Jahreszeit. Rund 9000 Menschen werden auf dem Schillerplatz mit dem Fastnachtsbrunnen in der Innenstadt erwartet, der wegen eines Glasverbots und der großen Nachfrage eingezäunt sein wird. Die sieben Euro teuren Tickets waren rasant schnell ausverkauft - was auf viel Kritik stieß.

Mehr Menschen dürften aber nicht auf den Platz, heißt es beim Mainzer Carneval-Verein (MCV). Damit auch noch Narren zum Zuge kommen können, wenn andere den Platz verlassen haben, soll es ab 15 Uhr einen Verkauf in der MCV-Geschäftsstelle geben. Diese Zusatztickets sind dann für vier Euro zu haben.

Auf einer Bühne vor dem barocken Osteiner Hof wird um 11.11. Uhr das närrische Grundgesetz verlesen, dessen Artikel 6 vorschreibt: Alle geborenen und alle gelernten Mainzer sollen sich während der närrischen Tage kostümieren und närrisch geben.

Anschließend eröffnen die Mainzer Hofsänger das Musikprogramm, das auf rund zehn Stunden ausgedehnt wurde, weil der 11.11. in diesem Jahr auf einen Samstag fällt. Für gute Stimmung bei voraussichtlich nass-kaltem Wetter und möglicherweise elf Grad sorgen auch die Gruppe Humbas mit Thomas Neger, Oliver Mager, die RotRockRapper sowie Pit Rösch. Zum Abschluss spielt ab etwa 18.30 Uhr die Coverband Steplight.

Am 11.11. wird das närrische Datum mit der Zahl elf gefeiert - diese wird als Abkürzung für die französischen Revolutionsideale Égalité, Liberté, Fraternité (Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit) gedeutet. Den offiziellen Beginn der Kampagne markiert in Mainz aber erst der Neujahrstag. Höhepunkt der Kampagne ist der Rosenmontag am 12. Februar. Das närrische Motto der Fastnachtskampagne 2024 lautet Zur Fassenacht lädt Mainz am Rhein die ganze Welt zum Schoppe ein.