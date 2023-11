Nahost-Demonstrationen in Wetzlar: Fahne sichergestellt

In Wetzlar haben nach Angaben der Polizei um die 260 Menschen an zwei gegensätzlichen Versammlungen im Zusammenhang mit der Lage im Nahen Osten teilgenommen. Auf der propalästinensischen Veranstaltung Frieden und Gerechtigkeit im Nahen Osten versammelten sich am Samstag etwa 200 Menschen, wie ein Sprecher der Polizei Mittelhessen mitteilte. Erwartet worden waren etwa 500 Teilnehmende.

Zeitgleich fand - ebenfalls in der Nähe des Rathauses - eine Mahnwache unter dem Motto Solidarität mit den Jüdischen Menschen in Israel statt. Daran nahmen rund 60 Menschen teil. Dafür waren nach Angaben der Beamten zwischen 10 und 20 Menschen angekündigt gewesen.

Bei der Pro-Palästina-Demo wurde bei einer Frau laut Polizei eine Fahne sichergestellt. Gegen die 42-Jährige sei Strafanzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen erlassen worden. Sie sei nach Feststellung der Personalien wieder entlassen worden.

Die Polizei war mit einer niedrigen dreistelligen Zahl an Einsatzkräften in Wetzlar vor Ort.