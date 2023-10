Wenn eine Sache im Herbst nicht fehlen darf, dann ist das der Pumpkin Spice Latte. Nachdem Starbucks den Kult-Klassiker 2003 erstmals angeboten hat, ist ein regelrechter Hype um Getränke und Süßspeisen mit dem „Pumpkin Spice“-Gewürz ausgebrochen. Doch dieses Jahr gehen wir einen Schritt weiter und setzen nicht nur bei Drinks und Food auf Kürbis, sondern auf bei unseren Nägeln.



Denn: Orangetöne strahlen Wärme und Licht aus. Sie wirken stimmungsaufhellend, stimulierend und symbolisieren Kraft und Fröhlichkeit. Also quasi all das, was wir im Herbst brauchen. Und für alle, die im Herbst lieber auf gedeckte Töne im Kleiderschrank setzen, setzte dieser Nageltrend ein perfektes Highlight. Und die Farbe matcht perfekt zum Getränk – was will man also mehr?