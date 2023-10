Nagelsmann holt Unioner Behrens und Gosens in Kader

Überraschung für Kevin Behrens - der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann steht auf der Spielweise des Stürmers vom 1. FC Union Berlin. Der DFB-Coach beruft noch einen Unioner in seinen ersten Kader.

Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann hat bei seiner ersten Nominierung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gleich zwei Profis des 1. FC Union Berlin in den Kader berufen. Für die anstehenden Länderspiele gegen die USA am 14. Oktober (21.00 Uhr MEZ/RTL) in Hartford sowie drei Tage später in Philadelphia gegen Mexiko (02.00 Uhr MEZ/ARD) fliegt neben dem 18-maligen Nationalspieler Robin Gosens auch Stürmer Kevin Behrens mit in die Vereinigten Staaten.

Dann gibt es Kevin Behrens, der ein bisschen älter ist und sein erstes Länderspiel vielleicht macht. Es war die Entscheidung, dass wir noch einen Stürmer dabei haben wollen, der kopfballstark ist, einfach auch reagieren können auf verschiedene Situationen, nannte Nagelsmann in einem Video des DFB als Grund für seine Entscheidung. Wir werden schauen, wie er sich im Training gibt. Er ist ein sehr, sehr guter Typ, der immer gewinnen will, der immer marschiert, der im Anlaufen sehr stark ist, aber eben auch in der Luft, wenn wir Gegner haben, die tief verteidigen, wenn wir am Ende noch ein Tor brauchen.

Behrens wechselte im Sommer 2021 vom damaligen Zweitligisten SV Sandhausen zu Union und war zunächst Ergänzungsspieler. Im Laufe der vergangenen Spielzeit erkämpfte sich der 32-Jährige einen Stammplatz in der Mannschaft von Union-Trainer Urs Fischer und trug mit zum Einzug in die Champions League bei. Insgesamt erzielte der gebürtige Bremer in 63 Spielen für die Köpenicker 14 Tore. Neben Gosens und Behrens berief Nagelsmann im Leverkusener Robert Andrich zudem einen ehemaligen Union-Spieler.