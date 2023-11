Nässe erschwert Getreideaussaat und Zuckerrübenernte

Mehr zum Thema

Kinderärztliche Videosprechstunde ab 2. Dezember Viele Menschen in Deutschland werden in diesen Wochen von Erkältungen und Atemwegserkrankungen geplagt. Zur Entlastung der Kinderärzte wird im Rheinland wieder eine Videosprechstunde eingerichtet. Im Dezember 2022 nutzten auch Patienten aus anderen Landesteilen das Angebot.