Nächster verletzter Adler-Stürmer: Auch Loibl muss pausieren

Land will KI bei Genehmigungsverfahren einsetzen Um Behörden zu entlasten und Verfahren zu beschleunigen, will das Land künftig auch Künstliche Intelligenz (KI) bei der Bearbeitung von Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen in Baden-Württemberg einsetzen. Das sagte Staatsminister Florian Stegmann (Grüne), Chef der Stuttgarter Staatskanzlei, bei einem sogenannten Praxis-Check des Bundeswirtschaftsministeriums am Freitag in Stuttgart. Wir sind ganz konkret dran, dass wir jetzt KI einsetzen bei der Erstellung von Bescheiden, sagte Stegmann.