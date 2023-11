Nächster Dreierpack von Kane: Bayern-Boss Dreesen schwärmt

Harry Kane genoss seinen nächsten Gala-Abend in vollen Zügen. Nach seinen drei Toren zum hochverdienten 4:0 (2:0) im Prestigeduell bei Borussia Dortmund am Samstagabend machte der englische Nationalstürmer vor den Bayern-Fans reichlich Selfies von sich mit dem Ball. Auch wenn beim FC Bayern München in der abgelaufenen Transferperiode längst nicht alles funktionierte - die Verpflichtung des 30-Jährigen war aus Sicht des Rekordmeisters ein Volltreffer. Einfach fantastisch, schwärmte Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen nach dem Prestigesieg. Ich hoffe, es geht so weiter.

Dreierpack gegen Darmstadt 98, Dreierpack im Bundesliga-Gipfel in Dortmund - in nur einer Woche schoss der ehemalige Tottenham-Profi mehr als ein Drittel aller Tore, die die besten Torjäger der vergangenen Bundesliga-Saison (Niclas Füllkrug und Christopher Nkunku/beide 16) erzielten. Kane steht nun schon bei 15 Toren - in bislang erst zehn Spielen. Diese Quote ist in den europäischen Topligen unerreicht.

Kane selbst genoss sein neuerliches Spektakel eher still. Zu seinem persönlichen Auftritt sagte der Kapitän des englischen Nationalteams nichts. Das war, denke ich, unser bestes Spiel in dieser Saison, sagte Kane lediglich bei ESPN. Es wird besser und besser vom Spiel zu Spiel.