Nächste Niederlage für Erzgebirge Aue: 0:4 in Münster

Dynamo Dresden siegt zu Hause 2:1 gegen Halle Dynamo Dresden hat die Niederlage von Essen wettgemacht und bleibt souveräner Spitzenreiter der 3. Fußball-Liga. Am Mittwoch bezwangen die Elbestädter im Ost-Duell den Halleschen FC mit 2:1 (1:1). Der frühere Dresdner Dominic Baumann brachte die Gäste nach sieben Minuten mit der ersten Chance des Spiels in Führung. Dennis Borkowski(45.+1) staubte vor 29.159 Zuschauern kurz vor dem Pausenpfiff mit der ersten ernsthaften Dresdner Möglichkeit im ersten Abschnitt zum 1:1 ab. Der vor der Saison von Halle nach Dresden gewechselte Tom Zimmerschied traf nach 51 Minuten per Kopf erstmals für Dynamo zur Entscheidung. Der HFC bleibt trotz einer couragierten Leistung im Tabellenkeller.