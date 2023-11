Nächste Auswärtsniederlage für Rostocker Basketballer

Die Rostock Seawolves sind in dieser BBL-Saison ein gern gesehener Gast. Nach vier Niederlagen sollte in Bamberg der erste Sieg her. Doch dann spielt das Team ein desaströses zweites Viertel.

In der Basketball-Bundesliga gibt es für die Rostock Seawolves in der Fremde weiterhin nichts zu holen. Am Dienstagabend verlor die Mannschaft von Cheftrainer Christian Held bei den Bamberg Baskets mit 83:93 (33:49) und ging damit auch im fünften Auswärtsspiel in dieser Saison als Verlierer vom Feld. Bester Werfer der Gäste war Tyler Nelson mit 16 Punkten.

Die Rostocker waren im ersten Viertel bereits mit 7:17 in Rückstand geraten, starteten danach aber eine Aufholjagd und gingen schließlich selbst mit einer knappen Führung in den zweiten Spielabschnitt. In diesem aber gelang den Mecklenburgern offensiv so gut wie gar nichts mehr. Nach acht Minuten standen lediglich drei weitere Punkte auf der Habenseite der Gäste. Selbst dem zuletzt starken Chevez Goodwin misslangen drei Freiwürfe in Serie, bevor er kurz vor der Pause von der Linie für den vierten von schließlich nur sechs Rostocker Punkten in diesem Durchgang sorgte.

Das Held-Team aber gab sich nicht geschlagen, entschied das dritte Viertel knapp für sich und kämpfte sich bis Mitte des Schlussabschnitts auf 63:70 heran. Mehr war aber nicht drin für die Seawolves, die Bamberg danach wieder ziehen lassen mussten und doch noch klar verloren.