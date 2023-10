Nackter Angler fällt auf betrügerischen Erotik-Chat rein

Ein Mann ist beim Angeln im Landkreis Prignitz Opfer eines betrügerischen Erotik-Chats mit Nacktbildern geworden. Der 35-Jährige war an einer Badestelle in Karstädt-Garlin angeln, als er über soziale Medien angeschrieben und zu einem Videochat überredet wurde, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann zog sich dabei nackt aus. Was er zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste: Die Bilder wurden heimlich aufgezeichnet. Denn es handelt sich um eine Betrugsmasche.

Wenig später bekam der 35-Jährige ein Video mit Nacktbildern von sich selbst zugespielt, verbunden mit einer Geldforderung. Sonst werde das Video veröffentlicht und an Bekannte gesendet, hieß es. Der 35-Jährige blockierte den Kontakt in den sozialen Medien und erstattete Anzeige. Geld zahlte er nach Angaben der Polizei nicht.

Solche Erpressungsversuche kommen häufiger vor. Die Betrüger nutzen Accounts in sozialen Netzwerken und kommen so auch oft leicht an Adressen von Followern heran, wie der Sprecher der Polizeidirektion Nord, Joachim Lemmel, sagte. Er rechnet mit einer beträchtlichen Dunkelziffer bei solchen Betrugsmaschen. Viele Opfer scheuten sich, zur Polizei zu gehen. Meist gehe es bei den Geldforderungen um dreistellige Summen.