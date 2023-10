Nackt-Model kauft sich ihre Jungfräulichkeit zurück - doch damit beginnt ihr Plan erst

Schon länger habe die 39-Jährige darüber nachgedacht, sich ihr Jungfernhäutchen, im Fachjargon übrigens Hymen genannt, rekonstruieren zu lassen. Dafür ist sie auch bereit, eine Menge Geld zu bezahlen - nach eigenen Angaben 20.000 Dollar. Sanches glaubt jedoch, dass sich ihre Investition auszahlen wird. „Meine Arbeit wird für meine Bereitschaft zur Innovation auf dem Markt anerkannt“, erklärt sie.

Aber natürlich ist der Influencerin bewusst, dass ihre Entscheidung auch Kritiker auf den Plan ruft. „Einige applaudieren meinem Mut, während andere meine Motive in Frage stellen“, so die Ex-Pornodarstellrin. Ihre Fans dürfen sich auf jeden Fall freuen. Anfang Novemeber will sie den Auserwählten ihren neuen Genitalbereich präsentieren. (kko)