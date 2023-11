Nachwuchsforscherinnen der IT-Branche ausgezeichnet

Die Informatikerin Jana Zeller erhält in diesem Jahr den mit 8000 Euro dotierten 1. Preis beim Zeiss Women Award. Die vom Technologiekonzern Zeiss gestiftete Auszeichnung soll Leistungen von Studentinnen und Absolventinnen im IT-Bereich würdigen und mehr Frauen für einen Beruf in dieser Branche interessieren. Die Preise sollten am Donnerstagabend in Dresden verliehen werden.

Nach Angaben der Organisatoren hat Zeller vor Kurzem ihr Bachelorstudium im Studiengang Informatik am Karlsruher Institut für Technologie abgeschlossen. Während ihres Studiums habe sie sich mit diversen Aspekten der Künstlichen Intelligenz (KI) befasst. Momentan setze Zeller ihr Studium an der University of Oxford in England fort.

Der 2. Platz mit 5000 Euro Preisgeld geht an Anke Haas, die in diesem Jahr ihr Masterstudium Cognitive Computing an der Universität Osnabrück mit Auszeichnung abschloss. Sie hatte sich den Angaben zufolge mit der Erstellung eines virtuellen Sprachassistenten für ein Krankenhaus befasst. Inzwischen sei Haas bei IBM Deutschland tätig.

Den 3. Platz (3000 Euro) belegt Annika Rüll, die ein Informatikstudium an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen absolvierte. Sie untersuchte in ihrer Masterarbeit, wie KI und vor allem neuronale Netze sicherer werden können. Inzwischen arbeitet sie der Mitteilung zufolge im Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).