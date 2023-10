Nachwuchs bei Wölfen in Wildflecken

Auf dem Truppenübungsplatz Wildflecken an der hessisch-bayerischen Landesgrenze sind in diesem Jahr Wolfswelpen geboren worden. Eine auf der bayerischen Seite angebrachte Kamera habe sieben Welpen fotografiert, teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Wiesbaden am Mittwoch mit. Laut HLNUG sind die Tiere im Mai geboren worden. Es ist der zweite nachgewiesene Nachwuchs bei hessischen Wölfen in diesem Jahr - in Rüdesheim im Rheingau-Taunus-Kreis wurde bislang die Geburt von zwei Welpen nachgewiesen.

Außerdem wurde ein wahrscheinlich im vergangenen Jahr in Waldkappel im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis geborener Rüde im Wetteraukreis nachgewiesen. Seine DNA fand sich an einem gerissenen Wildtier nahe Büdingen.

Zuletzt wurden in Hessen fünf Wolfsangriffe auf Nutztiere im August sicher bestätigt, vier davon im Main-Kinzig-Kreis. Dabei wurden von einer Wölfin mehrere Schafe und Damwild getötet. Eine andere Wölfin tötete ein Tier in einem Damwildgehege in Greifenstein im Lahn-Dill-Kreis. Das Tier ist in dem Gebiet sesshaft.