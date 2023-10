Nachwuchs bei den Wittelsbachern

Mehr zum Thema

Mutmaßlicher Schleuser rammt Streifenwagen - 15 Insassen Ein mutmaßlicher Schleuser hat mit 15 Migranten im Auto auf der Flucht vor einer Kontrolle einen Streifenwagen gerammt und seinen Wagen in eine Wiese gesteuert. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, hatten die Beamten den Kleintransporter am Donnerstag in Neuhaus am Inn (Landkreis Passau) an der österreichischen Grenze anhalten wollen, als der Fahrer davonfuhr. Wegen seiner waghalsigen Fahrweise habe der Mann mit seinem Wagen auch einen Streifenwagen gerammt.

Uschi Glas über lesbisches Lindström-Paar: „Sehr modern“ Schauspielerin Uschi Glas (Zur Sache, Schätzchen) begleitet es mit Sympathie, dass im 100. Inga Lindström-Film am Sonntagabend zwei Frauen als Liebespaar im Mittelpunkt standen. Ich bin natürlich kein "Lindström"-Kenner, muss ich sagen. Aber mir ist das Buch sehr modern vorgekommen und in gewisser Weise sehr der Zeit geschuldet. Dass man sagt: Man muss sich jetzt auch mal öffnen dazu, dass es andere Beziehungen gibt. Nicht nur Mann und Frau, sondern eben gleichgeschlechtliche Beziehungen, sagte die 79-Jährige, die in dem Film Gaststar war, im Interview der Deutschen Presse-Agentur.