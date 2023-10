Nachfrage nach Türkeireisen: SunExpress plant mehr Angebot

Der Flugverkehr am BER erholt sich, läuft im Vorkrisenvergleich aber weiter schleppend. Ausnahmen bilden Ziele wie die Türkei. Günstiger wird es für die Passagiere aber auch dorthin nicht.

Während der Verkehr am Hauptstadtflughafen BER weiter dem Vorkrisen-Niveau hinterherhinkt, ist die Nachfrage in manche Regionen deutlich stärker als vor der Pandemie. Das gilt insbesondere für die Türkei, wie das Beispiel der Fluggesellschaft SunExpress zeigt. Das Unternehmen gehört jeweils zur Hälfte der Lufthansa und Turkish Airlines und fliegt von Schönefeld aus hauptsächlich Ziele im Nahen Osten und der Türkei an.

Wir waren schon im Jahr 2021 bei etwas mehr als 100 Prozent unseres Sitzplatzangebots von 2019, sagte SunExpress-Chef Max Kownatzki der Deutschen Presse-Agentur. Im vergangenen Jahr waren wir dann schon bei 122 und diesem Jahr bei 144 Prozent des Vorkrisen-Niveaus.

Das Unternehmen will im Sommerflugplan sein Angebot in Richtung Türkei deshalb um weitere Ziele aufstocken. Der Grund für die rasche Erholung war laut Kownatzki vor allem die Corona-Handhabe der Türkei. Das Land hat schnell reagiert, sagte er. Während wir in Deutschland noch über Antigentests an Flughäfen diskutiert haben, hat die Türkei PCR-Tests zwingend auf allen internationalen Flügen vorgeschrieben.