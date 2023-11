Nach Zusammenstoß mit Laster im Juli: Radfahrer gestorben

Ein von einem Laster im Juli in Lichtenberg angefahrener Radfahrer ist im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei in Berlin am Mittwoch mitteilte, starb der 55-Jährige am vergangenen Freitag. Zur genauen Todesursache konnte die Polizei keine Angaben machen.

Der 55-Jährige war am 21. Juli auf dem Fahrradschutzstreifen der Frankfurter Allee unterwegs, als er von dem Sattelzug erfasst wurde, der in gleicher Richtung fuhr und dann rechts abbiegen sollte. Der Mann stürzte, die Beine wurden vom rechten vorderen Rad der Zugmaschine überrollt.